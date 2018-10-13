Поблизу Ічні суттєво зменшилася інтенсивність вибухів - Міноборони

15 груп розмінування ЗС України продовжують працювати на технічній території арсеналу.

Інтенсивність вибухів на військовому арсеналі №6 поблизу Ічні на Чернігівщині суттєво зменшилася.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

"Загалом інтенсивність вибухів у нічний час, у порівнянні з аналогічним періодом попередньої доби суттєво зменшилася", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі на території арсеналу працює аеророзвідка, пожежні танки, інженерна та спеціальна техніка ЗС України, залучена спецтехніка ДСНС України.

15 груп розмінування ЗС України продовжують працювати на технічній території арсеналу.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 мільйонів гривень.