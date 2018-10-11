Ічня оживає після вибухів: селяни повертаються до своїх домівок (відео)

Жителі, які повернулися до своїх осель, шоковані: шибки повилітали, техніка розбита.

Військові склади на Чернігівщині вже не горять - пожежу загасили. В районі Ічні спокійно.

Всі дані вказують на те, що це була диверсія. За кілька днів до вибухів у населених пунктах поблизу складів виникли перебої з мобільним зв’язком, а на українсько-російському кордоні помітили спецавтомобілі, які, ймовірно, перевозили російські безпілотники.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

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Внаслідок цього з прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

На момент вибуху на арсеналі під Ічнею зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.

До гасіння пожежі через вибухи боєприпасів залучені літаки та пожежні танки. В Ічні та найближчих населених пунктах розпочалася операція з розмінування територія у радіусі 16 км від військового арсеналу.

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду 100 млн грн на відновлення населених пунктів, які постраждали від вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині.