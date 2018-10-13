СБУ затримала на Донеччині бойовика "ДНР"
Співробітники контррозвідки під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури затримали в Донецькій області бойовика терористичної організації "ДНР".
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Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.
Так, правоохоронці встановили, що керівник однієї з громадських організацій міста Дружківка у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи в лавах терористів, він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
"Зловмисник, зокрема, організовував "несення служби" на незаконних блокпостах бойовиків, які розташовувалися в Дружківці. Також він забезпечував озброєну охорону на так званих "виборчих дільницях" під час псевдовиборів на тимчасово окупованій території Донбасу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після звільнення Дружківки силами антитерористичної операції, зловмисник тривалий час переховувався від українських правоохоронців.
Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з населених пунктів Донецької області за місцем проживання його родичів. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину ч. 1 ст. 258-3 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії.