СБУ затримала на Донеччині бойовика "ДНР"

Згідно з інформацією, ним виявився колишній керівник однієї з громадських організацій міста Дружківка.

Співробітники контррозвідки під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури затримали в Донецькій області бойовика терористичної організації "ДНР".

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Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Так, правоохоронці встановили, що керівник однієї з громадських організацій міста Дружківка у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи в лавах терористів, він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

"Зловмисник, зокрема, організовував "несення служби" на незаконних блокпостах бойовиків, які розташовувалися в Дружківці. Також він забезпечував озброєну охорону на так званих "виборчих дільницях" під час псевдовиборів на тимчасово окупованій території Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після звільнення Дружківки силами антитерористичної операції, зловмисник тривалий час переховувався від українських правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з населених пунктів Донецької області за місцем проживання його родичів. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину ч. 1 ст. 258-3 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії.