Російські окупанти посилюють контроль за пересуваннями жителів Донбасу - розвідка

Окупанти мають намір виявляти «підозрілих осіб» на підставі т.зв. «автоматизованого аналізу» історії переміщень.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування приховано посилює контроль за переміщенням населення на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута.

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"Блокпости навколо населених пунктів передбачено обладнати централізованою системою персонального електронного обліку. При цьому для населення будуть введені електронні перепустки, які забезпечать оперативне застосування обмежень виїзду-в’їзду. Водночас, зазначена система дозволить виявляти «підозрілих осіб» на підставі т.зв. «автоматизованого аналізу» історії переміщень для локалізації проявів нелояльного ставлення населення до російського окупаційного режиму", - заявив він.

За його словами, у такий спосіб противник також намагається "покращити облік місцевих мешканців для призову на військову службу у складі російсько-окупаційних військ, посилити запобіжні заходи щодо самовільного залишення російськими військовослужбовцями місць несення служби та забезпечити розшук і затримання дезертирів".

Як повідомляв УНІАН, ОБСЄ зафіксувала розміщення бойовиками "Градів" на окупованому Донбасі.