Російські окупанти посилюють контроль за пересуваннями жителів Донбасу - розвідка
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування приховано посилює контроль за переміщенням населення на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута.
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"Блокпости навколо населених пунктів передбачено обладнати централізованою системою персонального електронного обліку. При цьому для населення будуть введені електронні перепустки, які забезпечать оперативне застосування обмежень виїзду-в’їзду. Водночас, зазначена система дозволить виявляти «підозрілих осіб» на підставі т.зв. «автоматизованого аналізу» історії переміщень для локалізації проявів нелояльного ставлення населення до російського окупаційного режиму", - заявив він.
За його словами, у такий спосіб противник також намагається "покращити облік місцевих мешканців для призову на військову службу у складі російсько-окупаційних військ, посилити запобіжні заходи щодо самовільного залишення російськими військовослужбовцями місць несення служби та забезпечити розшук і затримання дезертирів".
Як повідомляв УНІАН, ОБСЄ зафіксувала розміщення бойовиками "Градів" на окупованому Донбасі.