В окупованій Макіївці з'явилася вивіска українською мовою (фото)

Вивіска з фразою «Залізнична каса» і логотипом «Укрзалізниці» з'явився близько двох тижнів тому.

У Мережі обговорюють вивіску українською мовою, помічену в окупованій бойовиками «ДНР» Макіївці.

Як повідомив блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter, вивіска в Макіївці з фразою «Залізнична каса» і логотипом «Укрзалізниці», з'явилася 1 серпня, а раніше там висіла інша табличка.

Згідно з опублікованими фотодоказами, в доокупаційні часи в тому місці теж була каса, однак вивіска була російською мовою.