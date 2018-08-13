В окупованій Макіївці з'явилася вивіска українською мовою (фото)

10:19, 13 серпня 2018
Суспільство
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Раніше на цьому місці висіла вивіска російською мовою / фото twitter.com/666_mancer

Як повідомив блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter, вивіска в Макіївці з фразою «Залізнична каса» і логотипом «Укрзалізниці», з'явилася 1 серпня, а раніше там висіла інша табличка.

Згідно з опублікованими фотодоказами, в доокупаційні часи в тому місці теж була каса, однак вивіска була російською мовою.

фото twitter.com/666_mancer

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Теги: #ДНР#окупація