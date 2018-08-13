В окупованій Макіївці з'явилася вивіска українською мовою (фото)
10:19, 13 серпня 2018Суспільство
881 0
Вивіска з фразою «Залізнична каса» і логотипом «Укрзалізниці» з'явився близько двох тижнів тому.
Раніше на цьому місці висіла вивіска російською мовою / фото twitter.com/666_mancer
У Мережі обговорюють вивіску українською мовою, помічену в окупованій бойовиками «ДНР» Макіївці.
Як повідомив блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter, вивіска в Макіївці з фразою «Залізнична каса» і логотипом «Укрзалізниці», з'явилася 1 серпня, а раніше там висіла інша табличка.
Згідно з опублікованими фотодоказами, в доокупаційні часи в тому місці теж була каса, однак вивіска була російською мовою.
фото twitter.com/666_mancer
Здавалося б, банальна табличка. Якби не одне "але": це #Макіївка, а повісили її в серпні 2018 https://t.co/l8yxDIAveHpic.twitter.com/2tFXIMPUdS— Necro Mancer (@666_mancer) 12 серпня 2018 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter