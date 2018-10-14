РПЦ погрожує Константантинополю "жорсткою відповіддю" через Україну

Речник РПЦ не сумнівається, що українські парафіяни "люблять" патріарха Кирила і після подій у Константинополі ця прихильність лише зросте.

Синод Російської Православної церкви має намір адекватно і жорстко" відповісти на рішення Константинопольського патріархату по автокефалії УПЦ.

Прес-секретар патріарха Московського і всієї Русі Кирила священик Олександр Волков пообіцяв жорстку реакцію щодо Константинополя, проте характер дій не уточнив, повідомляє ТАСС.

За словами Волкова, в майбутній понеділок у Мінську Синод дасть оцінку релігійної ситуації в Україні.

"Синод висловив недвозначну позицію щодо тих рішень, які були прийняті в Стамбулі", - підкреслив він.

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Речник РПЦ не сумнівається, що українські парафіяни "люблять" патріарха Кирила і після подій у Константинополі ця прихильність лише зросте.

"Він любить український народ, і український народ любить свого патріарха. І тут можна говорити тільки про зміцнення його авторитету і розуміти, що ми повинні підтримувати Українську православну церкву і згуртовуватися навколо неї", - зазначив він.

Прес-секретар РПЦ додав, що Українська православна церква МП є канонічною, тому продовжить свої богослужіння. Він вважає, що в Україні зараз "порушують церковні канони, вступають у відносини з розкольниками, вторгаються на чужу канонічну територію, політичні методи впливу направляють на територію церковної громади".

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

12 жовтня в УПЦ КП закликали єпископат, духовенство та вірних УАПЦ та УПЦ МП почати підготовку до Об'єднавчого собору.