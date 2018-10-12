Філарет привітав Порошенка з рішенням Константинопольського Синоду про автокефалію УПЦ (фото, відео)

На зустрічі з предстоятелем УПЦ Київського патріархату президент наголосив, що 11 жовтня стало історичним днем.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет особисто привітав президента Петра Порошенка з рішенням Синоду Вселенського патріархату, повідомляє прес-служба глави держави.

«Я хочу Вам особисто подякувати, тому що завдяки Вашій наполегливості, завдяки Вашій мудрості ми досягли цього. Бо і попередні президенти також працювали, але не досягли. А Ви досягли цієї нашої загальної мети», - підкреслив Філарет.

На зустрічі президент наголосив, що «сьогодні історичний день».

«Історичний день не у вимірі року чи десятиліття. Історичний день у вимірі 1030-річчя хрещення нашої землі і нашої країни України-Руси. Довгих 332 роки Україна та українська церква чекала автокефалію. І сьогодні це рішення прийнято щодо автокефалії і продовжується процес надання томосу», - зазначив Порошенко.

Глава держави наголосив, що поясненням його активної участі в процесії отримання автокефалії Української церкви є розуміння того, що це надзвичайно важлива частка процесу державотворення.

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«Українська незалежність без наявності помісної автокефальної церкви, коли церква буде п’ятою колоною сусідньої держави, є не повна незалежність. Це є залишок колоніального статусу. І лише той факт, що Україна зараз, саме сьогодні 11 жовтня, отримала автокефалію є завершенням формування незалежності дуже великої держави Україна. Найбільшої за територією держави в Європі», - зауважив Порошенко.

Філарет назвав рішення про автокефалію УПЦ «епохальним».

«Тому що українська церква ніколи не була автокефальною. Вона мала широкі права за київських князів, але знаходилась у складі Константинопольського патріархату. А потім потрапила у російську неволю і теж була невільною. У ХХ столітті, коли виникла Українська Народна Республіка, нібито відродили українську автокефальну церкву, але тут же вона і загинула», - розповів Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня, за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічний статус предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.