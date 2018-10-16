Американський F-15 здійснив аварійну посадку в Україні під час навчань

Під час демонстраційного польоту у літака почалися проблеми з бортовими системами.

F-15D Військово-повітряних сил США здійснив аварійну посадку 12 жовтня, коли на навчаннях «Чисте небо», які проходять на Заході України, був відкритий для преси день.

Про це повідомляє Defence Blog, нагадуючи, що у маневрах беруть участь військові з України й країн НАТО. Просто під час польоту в американського винищувача четвертого покоління почалися проблеми на борту, через які він був змушений приземлитися за допомогою аварійних тросів на авіабазі в Старокостянтинові.

«Я був на задньому сидінні того F-15D і можу підтвердити, що це була реальна надзвичайна ситуація», - сказав фотограф Френк Кребас.

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Аварійні системи приземлення були встановлені на українській військовій базі військовими США, які доставили їх сюди для підготовки до проведення навчань «Чисте небо-2018». Після приземлення літак відбуксирували на стоянку членами інженерної команди ВПС США. Причини інциденту поки не відомі.

Сьогодні ж стало відомо, що під час навчань "Чисте небо" аварії зазнав український Су-27. Американський і український пілоти на борту загинули.