Внаслідок катастрофи Су-27 на Вінниччині загинуло два пілоти (відео)

Загинули військовослужбовець Повітряних Сил Збройних Сил України та військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.

Внаслідок катастрофи літака Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27УБ в районі села Уланів на Вінниччині загинуло два пілоти.

Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

"Із жалем повідомляємо, що, за інформацією пошуково-рятувальної групи, було виявлено тіла двох пілотів: один - військовослужбовець Повітряних Сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Український мілітарний портал, аварія сталася під час міжнародних навчань “Чисте небо – 2018”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, близько 17.00 на Вінниччині під час виконання навчально-бойового польоту розбився винищувач Су-27.