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Внаслідок катастрофи Су-27 на Вінниччині загинуло два пілоти (відео)

18:36, 16 жовтня 2018
Інциденти
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Внаслідок катастрофи Су-27 на Вінниччині загинуло двоє людей / фото 20minut.ua

Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

"Із жалем повідомляємо, що, за інформацією пошуково-рятувальної групи, було виявлено тіла двох пілотів: один - військовослужбовець Повітряних Сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Український мілітарний портал, аварія сталася під час міжнародних навчань “Чисте небо – 2018”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, близько 17.00 на Вінниччині під час виконання навчально-бойового польоту розбився винищувач Су-27.

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Теги: #Вінниччина#СУ-27#катастрофа літака