Внаслідок катастрофи Су-27 на Вінниччині загинуло два пілоти (відео)
18:36, 16 жовтня 2018Інциденти
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Загинули військовослужбовець Повітряних Сил Збройних Сил України та військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.
Внаслідок катастрофи Су-27 на Вінниччині загинуло двоє людей / фото 20minut.ua
Внаслідок катастрофи літака Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27УБ в районі села Уланів на Вінниччині загинуло два пілоти.
Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.
"Із жалем повідомляємо, що, за інформацією пошуково-рятувальної групи, було виявлено тіла двох пілотів: один - військовослужбовець Повітряних Сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Український мілітарний портал, аварія сталася під час міжнародних навчань “Чисте небо – 2018”.
Два пілоти загинули під час падіння літака Су-27
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, близько 17.00 на Вінниччині під час виконання навчально-бойового польоту розбився винищувач Су-27.
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