ЗСУ показали фото і відео військових навчань "Чисте небо-2018" за участю американських літаків

Українські льотчики спільно з американськими пілотами виконують завдання в небі на Хмельниччині.

Командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало фото і відео військових навчань "Чисте небо-2018".

"Українські льотчики разом з американськими пілотами одночасно виконають завдання у небі на Хмельниччині. У повітрі екіпажі F-15C, Су-27, МіГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пілоти обох країн здійснюють ознайомчі польоти на літаках союзників", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил України на сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 8 жовтня почалися багатонаціональні військові навчання "Чисте небо-2018" (ClearSky2018) за участю американських літаків, які вже прибули в Україну.

Зокрема, у 12-денних спільних багатонаціональних навчаннях беруть участь 9 країн: Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія, США та України.