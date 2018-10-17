Суд Маріуполя виніс вирок п'ятьом пособникам терористичної організації "ДНР"

Двоє громадян РФ і троє українців надавали бойовикам інформацію про дислокацію, чисельність, маршрути пересування українських військовослужбовців і військової техніки ЗСУ.

Іллічівський районний суд Маріуполя виніс вирок п'яти особам, причетним до діяльності терористичної організації "ДНР".

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Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook. "Іллічівський районний суд міста Маріуполь оголосив обвинувальний вирок у справі 5 громадян, причетних до діяльності терористичної організації "ДНР", - йдеться в повідомленні.

За словами Сарган, подружжя громадян РФ, яке фактично проживало у Волноваському районі Донеччини, у період з серпня 2014 по квітень 2015 року, співпрацювало з "ДНР", залучивши до своєї діяльності 46-річного мешканця Маріуполя, 43-річного мешканця Володарського району та 39-річного мешканця Запорізької області.

"Терористи здавали ворогам фото та відеоінформацію про дислокацію, чисельність, маршрути пересування українських військовослужбовців, військової техніки ЗСУ та інших військових формувань України, які переміщувались територією Запорізької та Донецької областей під час проведення АТО. Отримані від інформаторів відомості терористи використовували для здійснення обстрілів українських позицій", - додала вона.

Суд визнав обвинувачених винними у вказаних злочинах та засудив громадян РФ – до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а трьох інших співучасників - до 5 років позбавлення волі кожного.