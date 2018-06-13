На Донеччині затримали колишнього бойовика, який 4 роки ховався у храмі

Навесні 2014 року житель Слов'янського району кинув дружину з чотирма дітьми і приєднався до бойовиків.

Слов'янські поліцейські затримали учасника незаконного збройного формування, який 4 роки переховувався у храмі.

Про це повідомляє Слов'янський відділ поліції у Донецькій області.

За інформацією поліції, навесні 2014 р. житель Слов'янського району кинув дружину з чотирма дітьми і приєднався до бойовиків. Найманець чергував на блокпості та будував укріплення для окупантів. Після звільнення регіону чоловік сховався в храмі.

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Дільничні офіцери Слов'янського відділу поліції встановили факт зв'язку жителя селища Хрестище з учасниками незаконних збройних формувань.

38-річний чоловік зізнався правоохоронцям, що рив окопи та здійснював незаконну фільтрацію – виявляв проукраїнські налаштованих громадян, перевіряв автотранспорт та багаж.

Під час звільнення міста пособник терористів злякався за своє майбутнє, покинув ряди НЗФ та став жити при храмі, сподіваючись, що його не знайдуть.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала у Луганській області "депутата "ЛНР", який їхав за пенсією.