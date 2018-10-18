Опубліковано список загиблих при масовому вбивстві в Керчі
В окупованому Криму опублікували офіційний список загиблих у результаті масового вбивства в Керченському політехнічному коледжі.
Всього загинули 20 осіб.
Степаненко Сергій Олександрович 2003 року народження
Каримов Роман Валерійович 1997 року народження
Устенко Людмила Олександрівна, 1953 року народження
Перепьолкін Єгор Андрійович 1999 року народження
Журавльова Ганна Олександрівна 1998 року народження
Вердібоженко Владислав Євгенович 2003 року народження
Керова Аліна Сергіївна 2002 року народження
Лисенко Руслан Валерійович 2000 року народження
Джураєв Руден Ришатович 2001 року народження
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Лазарєв Владислав Віталійович 1999 року народження
Лавринович Олексій Віталійович 1999 року народження
Флоренський Микита Данилович 2002 року народження
Піпенко Данило Ігорович 2002 року народження
Чегерест Дар'я Олександрівна 2002 року народження
Моісеєнко Олександр Володимирович 1972 року народження
Бакланова Анастасія В'ячеславівна 1991 року народження
Бакланова Світлана Юріївна, 1961 року народження
Кудрявцева Лариса Борисівна 1956 року народження
Болдіна Ксенія Олександрівна 2000 року народження.
Серед загиблих студентів – 15 осіб, з них неповнолітніх – 6 осіб, дорослих – 5 осіб.
У той же час, раніше повідомлялося, що 11 загиблих в коледжі в Керчі були неповнолітніми.
В середу вдень студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. В результаті події загинули 20 осіб.
Близько 50 були госпіталізовані, 10 з них знаходяться у важкому стані та перебувають в реанімації. Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство".
У Криму з четверга оголошено триденний траур.