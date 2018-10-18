Опубліковано список загиблих при масовому вбивстві в Керчі

Серед загиблих студентів – 15 осіб, дорослих – 5 осіб.

В окупованому Криму опублікували офіційний список загиблих у результаті масового вбивства в Керченському політехнічному коледжі.

Всього загинули 20 осіб.

Степаненко Сергій Олександрович 2003 року народження

Каримов Роман Валерійович 1997 року народження

Устенко Людмила Олександрівна, 1953 року народження

Перепьолкін Єгор Андрійович 1999 року народження

Журавльова Ганна Олександрівна 1998 року народження

Вердібоженко Владислав Євгенович 2003 року народження

Керова Аліна Сергіївна 2002 року народження

Лисенко Руслан Валерійович 2000 року народження

Джураєв Руден Ришатович 2001 року народження

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Лазарєв Владислав Віталійович 1999 року народження

Лавринович Олексій Віталійович 1999 року народження

Флоренський Микита Данилович 2002 року народження

Піпенко Данило Ігорович 2002 року народження

Чегерест Дар'я Олександрівна 2002 року народження

Моісеєнко Олександр Володимирович 1972 року народження

Бакланова Анастасія В'ячеславівна 1991 року народження

Бакланова Світлана Юріївна, 1961 року народження

Кудрявцева Лариса Борисівна 1956 року народження

Болдіна Ксенія Олександрівна 2000 року народження.

Серед загиблих студентів – 15 осіб, з них неповнолітніх – 6 осіб, дорослих – 5 осіб.

У той же час, раніше повідомлялося, що 11 загиблих в коледжі в Керчі були неповнолітніми.

В середу вдень студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. В результаті події загинули 20 осіб.

Близько 50 були госпіталізовані, 10 з них знаходяться у важкому стані та перебувають в реанімації. Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство".

У Криму з четверга оголошено триденний траур.