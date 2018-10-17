Масове вбивство в коледжі Керчі: подробиці про життя керченського стрілка (фото)

Батьки Влада давно розлучилися, а у самого хлопця була 15-річна дівчина, до якої він міг відчувати нерозділені почуття.

Стала відома особистість керченського стрілка - ним був 18-річний Владислав Росляков.

За даними Super.ru, він був зарахований до коледжу в 2015-му році. Місяць тому він отримав дозвіл на рушницю 12-го калібру, а пару днів тому придбав до неї 150 патронів. На цьому тижні Владислав пропустив заняття через хворобу.

Читайте такожУ коледжі Керчі знайшли ще одну бомбу

Батьки Влада давно розлучилися. Мама з сином пішли від батька і жили на орендованій квартирі. Іноді хлопець приходив в гості до батька та бабусі з дідусем. Але дуже рідко.

Також в мережі знайшли фото ймовірної дівчини "керченського стрілка". Її ім'я - Владислава Самойленко. Вбивця присвячував їй романтичні пости у ВК: "Люблю тебе, сонечко". Владиславі 15 років, захоплюється аніме.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в коледжі окупованій Росією Керчі стався вибух і стрілянина. За останніми даними, в результаті загинули 18 чоловік, 50 були поранені. Підозрюваний - учень цього технікуму Владислав Росляков. Він був знайдений мертвим у коледжі.

Спочатку СК РФ порушив за фактом події кримінальну справу за статтею «Теракт», проте пізніше перекваліфікував його на статтю «Вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».