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Напад у Керчі: госпіталізовано ще одного постраждалого

15:37, 20 жовтня 2018
Суспільство
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Ілюстрація \ REUTERS

Ще одного постраждалого під час вибуху і стрілянини в Керченському політехнічному коледжі госпіталізували 20 жовтня після того, як він звернувся до лікарів.

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У 16-річного хлопця виявили травми легкого ступеня тяжкості, передає радіо Свобода.

Таким чином, у медустановах Керчі й Сімферополя зараз проходять лікування 23 людини. Раніше повідомлялося про 22-х. Ще 23 людей перевезли після трагедії в коледжі з лікарень анексованого Криму в медустанови Краснодарського краю Росії і Москви.

Як повідомляв УНІАН, вибух і стрілянина в коледжі в Керчі сталися вдень 17 жовтня. За версією Слідчого комітету Росії, напад влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Підконтрольна Росії влада міста повідомила, що в результаті трагедії загинула 21 людина. Російські слідчі порушили справу за статтею про масове вбивство.

Українська прокуратура кваліфікує напад як терористичний акт.

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Теги: #поранені#стрілянина#Керч