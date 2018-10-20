Напад у Керчі: госпіталізовано ще одного постраждалого

У 16-річного хлопця виявилися травми легкого ступеня тяжкості.

Ще одного постраждалого під час вибуху і стрілянини в Керченському політехнічному коледжі госпіталізували 20 жовтня після того, як він звернувся до лікарів.

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У 16-річного хлопця виявили травми легкого ступеня тяжкості, передає радіо Свобода.

Таким чином, у медустановах Керчі й Сімферополя зараз проходять лікування 23 людини. Раніше повідомлялося про 22-х. Ще 23 людей перевезли після трагедії в коледжі з лікарень анексованого Криму в медустанови Краснодарського краю Росії і Москви.

Як повідомляв УНІАН, вибух і стрілянина в коледжі в Керчі сталися вдень 17 жовтня. За версією Слідчого комітету Росії, напад влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Підконтрольна Росії влада міста повідомила, що в результаті трагедії загинула 21 людина. Російські слідчі порушили справу за статтею про масове вбивство.

Українська прокуратура кваліфікує напад як терористичний акт.