Як після армагеддону: опубліковано фото з коледжу в Керчі, де сталося масове вбивство

Всередині коледжу в Керчі, де сталася бійня, - повна розруха.

У мережі з'явилося свіже фото, зроблене всередині коледжу в Керчі, де 17 жовтня сталося масове вбивство.

Кадр у своєму Телеграм-каналі опублікував Mash. "Такий вигляд має керченський політех зараз. У понеділок там уже почнеться навчання, але в інших корпусах", - йдеться у підписі до фотографії.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, в результаті події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в збройовому магазині.