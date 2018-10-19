"Диявол, більше нічого": батько керченського стрільця Рослякова вперше прокоментував масове вбивство (відео)

Батько Рослякова говорить, що любить його, незважаючи на бійню, влаштовану в Керчі.

Батько Владислава Рослякова Ігор прокоментував масову бійню, влаштовану його сином 17 жовтня в коледжі Керчі.

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Відео опублікував у своєму Телеграм-каналі Mash. "Диявол, більше нічого. Хом'ячками, декоративними щурами займався. Мені сказали, що він застрелився. Він труп. Труп не можна прощати чи не прощати. Хоч і мертвий - я його люблю. Він моя кровиночка. Мій рідний син. Я мріяв про нього", - заявив Ігор Росляков.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, унаслідок події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.