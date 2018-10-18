Бійня у Керчі: як минув другий день після масового вбивства у кримському коледжі (відео)

Які ідеали сповідував 18-річний стрілок та чи шукає влада РФ можливих спільників.

До 21 зросла кількість жертв керченської атаки, і ці дані не остаточні, бо серед півсотні поранених багато тяжких. Тим часом в інтернеті з'являються нові фото та відеосвідчення моторошних вибухів і стрілянини в політехнічному коледжі, йдеться в сюжеті ТСН.

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На одному з відео зафіксовано, як Владислав Росляков купує в місцевому магазині патрони. Гвинтівку він придбав іще у вересні та отримав на неї дозвіл. За законами держави-окупанта, 18-річний хлопець цілком у змозі відповідально користуватися зброєю. Також камери зафіксували останні моменти перед бійнею в керченському коледжі – юнак спокійно заходить у навчальний заклад із двома рюкзаками, в одному з них вибухівка.

Стоит ли за нападением один лишь Росляков? В первых видео, которые появлялись с места происшествия, свидетели утверждали, что стреляли несколько человек и якобы открывали огонь из разных мест. "Букавально за полминуты-минуту, мне кажется, он перебежать физически не мог", - говорят свидетели. "Один открывал огонь по студентам, а другой, было слышно, что заходил во все кабинеты, где были заместители директора и остальные, и открывал уже также беспорядочную стрельбу", - утверждают они.

Сейчас российские следователи упорно ищут возможных сообщников нападавшего: проводят обыски у отчисленных из колледжа студентов, допрашивают администрацию учреждения, педагогов и очевидцев нападения. Также назначили посмертную психиатрическую экспертизу Рослякова. В больницах до сих пор остается 44 человека, 10 – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из 21 погибшего 15 – это студенты колледжа, большинству из которых еще не исполнилось 18 лет.