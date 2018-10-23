У Києві попрощалися із солістом групи "Ненсі" (фото)

Соліст "Ненсі" Сергій Бондаренко помер у лікарні від раптової хвороби.

У Києві відбувся похорон соліста групи "Ненсі" Сергія Бондаренка. Батько музиканта Анатолій опублікував кілька фотографій, зроблених у день прощання із сином.

Знімки Анатолій Бондаренко опублікував на своїй сторінці в Instagram. "Останній шлях, остання дорога... Сергій їде в небо назавжди. Ми попрощалися з ним. І в небі запалилася нова зірка", - підписав музикант один з кадрів.

"Прощай мій сину! Пробач мене! За те, що не встиг врятувати тебе...", - написав батько під наступним фото.

Батько виконавця розповів, що за померлим сумує і його пес Нік.

Нагадаємо, про раптову смерть Сергія Бондаренка стало відомо в четвер, 18 жовтня. Музикант помер о 4 ранку. Пізніше стало відомо, що причиною смерті музиканта стала хвороба, яка раптово розвинулася.