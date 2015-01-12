Сьогодні більше 1,6 тисяч українців подали документи на отримання біометричних паспортів

Найбільше громадян звернулося для оформлення паспортів з електронним чіпом у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Державної міграційної служби.

Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон (нового зразка) виготовляється у формі книжечки та складається із 32 паперових сторінок з додатковими ступенями захисту, в обкладинку нового закордонного паспорта вмонтовано електронний чіп, на який вноситься інформація в електронному вигляді про власника документа і біометричні дані – оцифровані підпис та фото, а також відбитки пальців рук (два рівноцінних пальці рук). Документ, як і раніше, видається на 10 років.

За чинним законодавством, громадяни України можуть відмовитися від біометричного паспорта та отримати паспорт нового зразка, але без біометричного чіпа. Окрім того, буде можливість відмовитися і від сканування відбитків пальців рук при оформленні біометричного паспорта.

Для оформлення закордонного паспорта, як з чіпом, так і без, необхідно звернутися до підрозділу міграційної служби. Із собою потрібно взяти лише паспорт громадянина України та у випадку, якщо паспорт для виїзду за кордон раніше не оформлювався, довідку про присвоєння коду платника податків.

Загальна сума оплат при оформленні паспорта нового зразка протягом 20 робочих днів становитиме 518 грн 15 коп. за паспорт з електронним чіпом (з них 257 грн 15 коп. – обов’язкові платежі до державного бюджету, 261 грн – вартість бланка з урахуванням персоналізації). Паспорт без електронного чіпа обійдеться дешевше – 461 грн 15 коп. (з них 257 грн 15 коп. – обов’язкові платежі до державного бюджету, 204 грн – вартість бланка з урахуванням персоналізації).

Крім того, залишається можливість прискореного оформлення документа протягом 7 робочих днів за умови оплати подвійного розміру держмита та вартості адміністративної послуги, паспорт з електронним чіпом у такому разі обійдеться у 775 грн 30 коп., без чіпа – 718 грн 30 коп.

Діти з народження мають можливість оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, однак дітям віком до 16 років паспорт видається строком на 4 роки. Сканування відбитків пальців рук здійснюватиметься з 12-річного віку та виключно за згодою батьків (законних представників).

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Разом з цим, до 1 квітня 2015 року Державна міграційна служба України продовжуватиме оформлення проїзних документів дитини, проте слід пам’ятати, що цей документ не визнається в окремих країнах, зокрема в Чехії, Португалії, Іспанії.

Документи, видані до 1 січня 2015 року, будуть чинними до закінчення строку дії, зазначеного у документі. Закордонні паспорти, видані раніше, і надалі можуть використовуватися для подорожей до будь-яких країн світу.

Запровадження в Україні біометричних паспортів для виїзду за кордон є однією з ключових умов лібералізації візового режиму ЄС для України, проте подорожі до європейських країн без віз будуть можливими лише після ухвалення рішення про безвізовий режим Європейським Союзом.

З 12 січня заяви на оформлення біометричних документів приймають 30 підрозділів міграційної служби (25 у всіх областях та 5 у Києві). У листопаді 2014 року міграційній службі було виділено 150 млн грн на обладнання, завдяки чому вже у лютому 2015 року біометричний паспорт можна буде оформити у понад 200 підрозділах, де буде встановлено понад 600 робочих місць.

З урахуванням збільшення кількості робочих місць більш як у півтора рази міграційна служба зможе задовольнити підвищений попит громадян на паспорти для виїзду за кордон, запевнили у відомстві.