Біометричний закордонний паспорт буде видаватися на 10 років

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-релізі Державної міграційної служби (ДМС). "З 12 січня підрозділи Державної міграційної служби будуть приймати заяви на оформлення таких документів", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон (нового зразка) виготовляється у формі книжечки і складається з 32 паперових сторінок з додатковими ступенями захисту, в обкладинку нового закордонного паспорта вмонтований електронний чіп, на який буде вноситися інформація в електронному вигляді про власника документа та біометричні дані - оцифровані підпис і фото, а також відбитки пальців рук (два пальці рук). Документ видаватиметься на 10 років.

«З релігійних міркувань громадяни України будуть мати можливість відмовитися від біометричного паспорта і отримати паспорт нового зразка та без біометричного чіпа. Крім того, можливо буде відмовитися і від сканування відбитків пальців рук при оформленні біометричного паспорта», - наголошується в прес-релізі.

При цьому повідомляється, що загальна сума оплати при оформленні паспорта нового зразка протягом 20 днів складе 518 грн. 15 коп. за паспорт з електронним чіпом (з них 257 грн. 15 коп. - обов'язкові платежі в державний бюджет, 261 грн. - вартість бланка з урахуванням персоналізації). Паспорт без електронного чіпа обійдеться дешевше - 461 грн. 15 коп. (з них 257 грн. 15 коп. - обов'язкові платежі в державний бюджет, 204 грн. - вартість бланка з урахуванням персоналізації).

Крім того, залишається можливість прискореного оформлення документа протягом 7 робочих днів за умови доплати подвійного розміру державного мита та вартості адміністративної послуги, паспорт з електронним чіпом в такому випадку обійдеться в 775 грн. 30 коп., без чіпа - 718 грн. 30 коп.

Дітям у віці до 16 років паспорт буде видаватися терміном на 4 роки. Сканування відбитків пальців рук здійснюватиметься з 12-річного віку і виключно за згодою батьків.

Разом з тим, до 1 квітня 2015 року ДМС буде продовжувати оформлення проїзних документів, проте слід пам'ятати, що цей документ не визнається в окремих державах, зокрема в Чехії, Португалії, Іспанії.

Крім того, повідомляється, що в кінці січня в підрозділах ДМС додатково буде встановлено 573 автоматизованих робочих місця для видачі біометричних закордонних паспортів.

"Буде введено додатково 573 робочих місця, які будуть встановлені в 205 територіальних підрозділах ДМС (по 2-3 робочих місця у підрозділі)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України з 12 січня можуть оформити закордонні паспорти з біометричними даними в 25 територіальних органах ДМС та у підрозділах відомства в Києві.