Яценюк анонсував початок видачі біометричних паспортів на 12 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив під час засідання уряду.

“У нас на порядку денному, в тому числі, питання безвізового режиму в наших стосунках з європейськими партнерами. І зараз Україна знаходиться в другій стадії підготовки до введення безвізового режиму. Основний елемент, який треба було зробити, - це запровадження біометричних паспортів. З 12 числа в Україні будуть видаватися біометричні паспорти, які відповідають світовим і європейським стандартам”, - сказав він.

Яценюк нагадав, що на сьогодні встановлено 35 терміналів, які впродовж місяця можуть видавати до 30 тис. паспортів.

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“Але з 15 лютого повинно функціонувати 606 точок видачі паспортів”, - сказав глава уряду.

Яценюк додав, що в 2015 році планується видати 2,5 млн паспортів на рік.

“Зараз ми видаємо 1,5 млн паспортів, будемо видавати 2,5 млн”, - підкреслив він.

Крім того, за його словами, закордонні паспорти українців при цьому залишаються чинними, і не потрібно їх здавати і міняти.