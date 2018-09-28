Лише кожен дев'ятий український студент у Польщі планує повертатися додому - ЗМІ

9% українських студентів планують повертатися додому, 29% хочуть переїхати в іншу країну ЄС, 28% хочуть залишитися в Польщі.

Польський Інститут публічних справ повідомив, що за три останніх роки кількість студентів з України зросла в Польщі з майже 10 тисяч до 35 тисяч 584 осіб.

Саме стільки молодих людей з України навчалося у Польщі протягом 2016-2017 навчального року, пише Польське радіо.

Згідно з опитуваннями, українці обирають Польщу тому, що тут нижчі витрати на життя, ніж в інших країнах; існує перспектива навчання без оплати чи з пільгами в оплаті; можна легше потрапити на навчання; існує можливість після закінчення вишу знайти роботу за спеціальністю; а також тому, що на даному відділі чи у даній вищій школі добра якість освіти.

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Інститут публічних справ звертає увагу, що хоча українці й мають, теоретично, деякі пільги в справах отримання візи чи роботи, та все ж, на практиці, студенти часто зустрічаються з певними труднощами.

Українські студенти на запитання, що могло б сприяти приїзду їхніх земляків на навчання до Польщі, говорили про надання стипендії, допомогу у питанні працевлаштування та забезпечення юридичних порад.

Більшість студентів, які навчаються в Польщі, утримують батьки. Згідно зі статистикою, українські студенти отримують 1 тисячу 900 стипендій.

Лише 9% українських студентів планують повертатися додому. 29% хочуть переїхати в іншу країну ЄС, 28% українських випускників польських вишів хочуть залишитися в Польщі. А 26% студентів ще не знають, куди вони поїдуть.

Серед тих, хто хоче залишатися в Польщі, головні причини цього рішення - вища зарплата, кращі умови життя та добрі можливості працювати за фахом.

Опитування українських студентів було проведено серед понад 1000 осіб в Інтернеті з 28 березня по 4 травня 2018 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко закликав молодь повертатись в Україну після навчання за кордоном. Він також вважає нормальним й навчання в інших країнах, а сам пишається освітою, здобутою в Україні.