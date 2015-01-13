Прокуратура розслідує обстріл автобуса під Волновахою за статтею "теракт"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, достовірно знаючи, що автошляхом «Донецьк-Маріуполь» переміщуються лише цивільні особи та не припиняється рух пасажирського транспорту, терористи здійснили прицільний удар з використанням системи реактивного залпового вогню «Град», використавши понад 40 снарядів.

Снаряди влучили в рейсовий автобус «Богдан», який рухався за маршрутом «Донецьк-Маріуполь».

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За даними прокуратури, в результаті смертельні травми отримали 10 пасажирів автобусу, серед яких 6 жінок та 4 чоловіки, ще 13 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих 1 працівник міліції.

У прокуратурі зазначили, що на даний час рух по трасі призупинено. На місці працює слідчо-оперативна група, до якої входять працівники МВС, Служби безпеки та прокуратури Донецької області.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального Кодексу України .