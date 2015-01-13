Бойовики, які розстріляли рейсовий автобус, випустили по блокпосту під Волновахою понад 40 снарядів (відео)

Кривавий обстріл блокпосту під Волновахою – перший зухвалий теракт у цій зоні за весь час АТО. Як йдеться в сюжеті ТСН.16:45, бойовики навмисне використали тяжку зброю, знаючи, що через цей блокпост їздить мирний транспорт.

Повідомляється, що терористи випустили по блокпосту понад 40 снарядів, кілька з яких потрапили в рейсовий автобус "Богдан", який рухався по трасі "Маріуполь-Донецьк".

На місці загинули 10 людей серед пасажирів автобуса, більшість з них жінки. Ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі рух на трасі призупинено.

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Як повідомляє кореспондент ТСН з місця трагедії, блокпост був майже знищений, а тіла загиблих досі знаходяться в автобусі. Крім того, за непідтвердженою інформацію серед загиблих може бути й 14-річна дівчинка.

Водночас, всі поранені люди були шпиталізовані у міську лікарню Волновахи. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Тим часом зухвалий обстріл вже назвали терактом.

Разом з тим, у Генштабі обстріл автобусу з мирними жителями під Волновахою -називають провокацією, пише ТСН.ua. У Докучаєвську, з боку якого бойовики нанесли удар з "Граду", знаходились кореспонденти місцевих і російських ЗМІ, повідомили у Генштабі.

Як зазначається, журналісти мали зняти, як українські військові будуть завдавати удари у відповідь.