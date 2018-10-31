Директору фірми, яка ремонтувала одеський табір "Вікторія", оголошено підозру в привласненні 1,7 мільйона гривень

Також керівнику фірми правоохоронці вручили клопотання про зміну запобіжного заходу, раніше обраного судом, а саме - з домашнього арешту на тримання під вартою.

Сьогодні в Одесі директору приватної компанії оголошено підозру в привласненні 1,7 млн грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію дитячого муніципального спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому в 2017 році під час пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області з посиланням на прокурора області Олега Жученка.

Зокрема, прокуратура 31 жовтня повідомила про підозру директору субпідрядної організації, яка займалася реконструкцією табору «Вікторія» в заволодінні бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

«Керівник товариства з обмеженою відповідністю підозрюється в заволодінні частиною коштів, які надійшли з місцевого бюджету на виконання будівельних робіт у дитячому таборі», - сказав Жученко.

Встановлено, що на рахунки ряду компаній з ознаками фіктивності зараховано понад 1,7 млн грн за виконання умов договору тоді як будівельно-монтажні й інші роботи ці підприємства не здійснювали.

Крім того, керівнику фірми правоохоронці вручили клопотання про зміну запобіжного заходу, раніше обраного судом, а саме - з домашнього арешту на тримання під вартою.

У прес-службі уточнили, що посадова особа, про яку йдеться, також підозрюється в привласненні 400 тис. грн бюджетних коштів, отриманих від міської ради на виконання робіт, шляхом службового підроблення будівельної документації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території табору «Вікторія» сталася пожежа, яка призвела до загибелі трьох вихованок творчого колективу «Адель».

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.270 ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки"), прокуратура - за ст.367 ("службова недбалість") Кримінального кодексу.

У зв'язку з надзвичайною подією було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і старшого вихователя Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками повинна була відповідати за пожежну безпеку. 24 квітня суд засудив Цокур до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишня заступник мера Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування щодо якої було завершено 27 квітня. 3 жовтня вона в суді заявила, що провини своєї не визнає.

У справі також фігурують екс-керівник Київського відділу Головного управління ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу).

У травні прокуратура повідомила Саркісяну і його заступнику Тетяні Ланіній про підозру в заволодінні 120 тисячами гривень бюджетних коштів, і 18 червня в Київський райсуд Одеси було спрямовано обвинувальний акт. У червні заступник директора табору відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн.

На початку вересня прокуратура оголосила про підозру в розтраті понад 400 тис. грн бюджетних коштів керівнику фірми, яка займалася реконструкцією «Вікторії».