На згарищі дитячого табору "Вікторія" в Одесі знайшли другий кип'ятильник

На місці трагедії зараз працюють фахівці незалежного інституту судових експертиз (Україна) та фахівці з Міжнародного інституту експертиз (Естонія).

Група незалежних експертів, яких залучили до розслідування трагедії в одеському таборі "Вікторія" на вимогу батька загиблої Соні Мазур, знайшла на згарищі другий кип'ятильник.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Зазначається, що кип'ятильник виявили на місці однієї з кімнат, але не в тій, з якої розпочалася пожежа.

"Обвуглений прилад є важливим речовим доказом, якого раніше не помітило офіційне слідство. Це - другий кип'ятильник, який вдалося виявити на згарищі", - наголошують журналісти.

Перший прилад вилучили одразу після трагедії на місці загоряння – у кімнаті художнього керівника колективу “Адель” Тетяни Єгорової. Вона відпочивала у таборі разом із дітьми.

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Офіційне слідство розглядало версію про те, що саме перший невимкнений кип’ятильник міг стати причиною пожежі.

"За численними показами очевидців трагедії, у ніч пожежі Тетяна Єгорова нібито кричала, що забула вимкнути кип’ятильник. Утім, сама керівниця ансамблю згодом цю інформацію публічно заперечила. А в матеріалах провадження існують й інші свідчення – на користь Єгорової. Так чи інакше, слідство не змогло встановити, чи міг перший знайдений кип’ятильник справді стати причиною пожежі. Не підтвердилися й інші вірогідні причині загоряння", - пише видання.

Другий електроприлад, який нещодавно на згарищі виявили незалежні експерти, передали правоохоронним органам. Також там знайшли останки дітей. Нові знахідки 10 місяців пролежали під руїнами згорілого корпусу.

Журналісти Слідство.Інфо звернулися до голови поліції Одеської області і запитали його, чому його підлеглі не виявили таких важливих речей.

Голова поліції Одещини Дмитро Головін заявив, що без офіційного "паперу" неможливо говорити про те, важливий доказ чи ні. На його думку, це стосується як останків дітей, так і другого кип'ятильника. "Виявлення цих фрагментів - звучить цинічно - жодним чином не впливає на хід розслідування, і на факти - причинно-наслідковий зв’язок", - зазначив Головін.

Залучити до розслідування нову групу фахівців у червні цього року дозволив Приморський райсуд Одеси. Суд ухвалив клопотання Олексія Мазура, донька якого загинула в дитячому таборі “Вікторія”.

На місці трагедії зараз працюють фахівці незалежного інституту судових експертиз (Україна) та фахівці з Міжнародного інституту експертиз (Естонія).

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території дитячого комплексу «Вікторія» сталася пожежа, яка призвела до загибелі трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і старшого вихователя Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку.

24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування щодо якої 27 квітня завершено. Матеріали передані до суду.

Крім того, у справі фігурують колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

2 липня 2018 року адвокат 37 потерпілих сімей у суді подав клопотання про стягнення з Одеської міськради моральної шкоди в сумі 3,9 млн грн.