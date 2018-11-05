Посол Британії закликала притягнути до відповідальності винних у нападі на Гандзюк

Важливо, щоб особи, відповідальні за цю страшну атаку, були притягнуті до відповідальності, зазначила посол.

Особи, винні в нападі, що призвів до смерті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк, мають бути притягнуті до відповідальності.

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Про це у "Твіттері" написала посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф. "Вкрай засмучена звісткою про смерть Катерини Гандзюк. Вона з мужністю та гідністю боролася зі своїми жахливими ранами. Важливо, щоб особи, відповідальні за цю страшну атаку, були притягнуті до відповідальності", - написала посол.

Раніше єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган висловив жаль з приводу смерті активістки Катерини Гандзюк і закликав притягнути винних до відповідальності.

Про смерть радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк стало відомо у неділю вдень.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України. 20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк. Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на два місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова (слідство стверджує, що він купив кислоту).

6 серпня - Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.