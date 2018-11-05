В Одесі понад 100 осіб взяли участь в акції пам'яті Катерини Гандзюк (фото, відео)

У числі присутніх на акції - відомі в місті активісти - Сергій Стерненко, Віталій Устименко, Олег Михайлик та інші.

У центрі Одеси понад 100 осіб взяли участь в акції, присвяченій пам'яті активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися ввечері на вулиці Єврейській - біля адміністративної будівлі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

У числі присутніх на акції - відомі в місті активісти - Сергій Стерненко, Віталій Устименко, Олег Михайлик та інші.

На тротуарі фарбою нанесли напис: «Хто замовив?», а також із запалених свічок склали ім'я загиблої: «Катя». До стіни приставили портрет Гандзюк і поставили запалену свічку.

Присутні були небагатослівні. Як зазначив Стерненко, активісти мають намір домогтися відповіді від правоохоронних органів на предмет того, «хто замовив» Гандзюк?

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під`їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю – В`ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк померла після тривалого лікування.

Поліція змінила кваліфікацію нападу на Гандзюк, кваліфікувавши його як закінчений злочин. Розслідування проводиться за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих спонукань, з особливою жорстокістю, за замовленням.