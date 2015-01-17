За "жарт" про замінування будинку в Харкові чоловік сів на 3 роки

У Харкові до тюремного ув’язнення засудили чоловіка, який зробив хибне повідомлення про замінування житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. прокурора Комінтернівського району Харкова Віталія Оводенка, суд вчора, 16 січня, визнав харків’янина винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

За відомостями прокурора, чоловікові призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі, однак оскільки у зловмисника вже була судимість за грабіж, йому за сукупністю вироків приєднано частково невідбуту частину покарання.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року нетверезий 23-річний молодик повідомив по телефону «102» про нібито замінування і підготовку вибуху у житловому будинку по Московському проспекту. Будинок обстежили спеціалісти вибухо-технічної служби, евакуювали близько сотні мешканців. Однак будь-яких вибухових пристроїв чи предметів не знайшли.