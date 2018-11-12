Понад 90% українців вважають корупцію серйозною проблемою країни - опитування

Спроможність кандидата в президенти перемогти корупцію та притягнути до відповідальності злочинців українці віднесли до топ-5 чинників, на які вони звертатимуть увагу при голосуванні на виборах.

91% громадян України вважають корупцію серйозною проблемою держави, а 61% - переконані у тому, що це найбільш серйозна проблема, яка заважає розвитку країни.

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Про це йдеться в опублікованих на сайті фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва результатах опитування, проведеного Фондом спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

«Лише 4% опитаних визнають, що проблема корупції існує, але вона не надто серйозна, а надуманою цю проблему вважають 0,5%. За рік, порівняно з 2017 роком, усвідомлення серйозності проблеми корупції істотно зросло: у вересні 2017 року найбільш серйозною проблемою корупцію вважали 44%, нині ж – 61%; не надто серйозною у 2017 році – 12%, сьогодні – 4%», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 61% опитаних вважають, що основна причина відсутності позитивних зрушень у боротьбі з корупцією полягає в тому, що ті, хто має з нею боротися, самі ж корумповані. Серед інших вагомих причин: корумпованість майже завжди лишається безкарною (38%); відсутність «сильної руки», яка навела б порядок у суспільстві (31%); недосконалість законів, які можна розтлумачити як завгодно (28%).

«Порівняно з 2017 роком порядок значимості причин майже не змінився, проте ще більше зросла у вазі причина корумпованості тих, хто має боротися із корупцією (з 57% до 61%), та істотно зменшилися посилання на те, що з допомогою корупції людям легше вирішувати свої проблеми (з 19% до 11%)», - йдеться у результатах опитування.

Разом з тим дослідження показують, що 61% громадян вважають, що корупцію не можна подолати лише зусиллями влади, а протилежної думки дотримуються - 26%.

«Цей показник суттєво відрізняється тільки на півдні країни – там в спроможності влади переконані 37%. Якщо порівняти з 2017 роком впевненість людей у тому, що влада не спроможна подолати корупцію, істотно зросла – з 53 до 61%», - поінформували у Фонді.

Зазначається, що думки респондентів розділились щодо того, чи можна вважати корупцію проявом української ментальності. «38% вважають, що корупція є частиною ментальності, а 46% – що ні. Дещо інші результати можна спостерігати в Центрі – тут кількість тих, хто вважає корупцію частиною ментальності, вища – 48%. При цьому, чим молодші респонденти, то тим частіше вони називали корупцію проявом ментальності українців. Це питання ставилося у 2001 році, і тоді корупцію вважали проявом української ментальності значно менше – 26%», - йдеться у результатах опитування.

Водночас громадяни підтримують в першу чергу каральні методи викорінення корупції. Так, 55% респондентів вважають, що передовсім потрібно жорстко карати усіх, хто причетний до корупції, а ще 28% - вважають, що подолати корупцію можна шляхом усунення корупційних ризиків.

«Прихильники боротьби з корупцією «через виховання» явно у меншості – 12%. При цьому найменша кількість прихильників репресивних методів проживає на Сході – 47%», - йдеться у результатах опитування.

Більшість громадян певні, що «давання хабаря для вирішення питання, яке має суттєве суспільне значення чи є важливим для сім’ї та родини респондента, не може бути виправданим».

«Однак частка осіб, які готові виправдати корупційні дії для блага сім’ї та родини є вищою: 17% вважають, що заради блага родини можна дати хабар, а стосовно суспільного блага таких близько 9%», - поінформували у Фонді.

Також повідомляється, що обговорення проблеми корупції та її вирішення матиме суттєвий вплив на майбутню кампанію виборів президента, оскільки спроможність кандидата перемогти корупцію та притягнути до відповідальності злочинців респонденти віднесли до топ-5 чинників, на які вони звертатимуть увагу при голосуванні. При цьому боротьба з корупцією потрапила в п’ятірку тем, про які українці хочуть почути від кандидатів на передвиборчих дебатах.

Довідка. Загальнонаціональне опитування населення України було проведене з 16 по 22 серпня в усіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.