Війна, корупція та ріст цін: українці назвали найсерйозніші проблеми для країни

41% та 40% опитаних назвали військові дії на Донбасі та корупцію найважливішими проблемами.

Найважливішими проблемами для України респонденти вважають військові дії на Донбасі та корупцію.

Про це свідчать результати опитування «Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні: опитування IRI», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) у березні.

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41% та 40% опитаних назвали військові дії на Донбасі та корупцію найважливішими проблемами. Водночас, 27% вважають такою проблемою – ріст цін, 25% - тарифи на ЖКП, 23% - безробіття, систему охорони здоров’я – 20% респондентів вважають найважливішою проблемою для України, некомпетентність влади – 15%, політичну нестабільність – 12%, падіння курсу гривні – 11%, низький рівень виробництва – 11%, соціальний захист бідних – 10%, відносини з РФ – 10%, злочинність – 8%.

На запитання, які три проблеми з перелічених є найважливішими для вас особисто. 42% респондентів відповіли, що це є ріст цін, 38% - тарифи на ЖКП, 25% - військові дії на Донбасі, 25% - корупцію у державних органах, 23% - систему охорони здоров’я, 21% - безробіття, 15% - падіння курсу гривні, 13% - некомпетентність влади, 12% - соціальний захист бідних, 9% - політичну нестабільність.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 р. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 65.4%.