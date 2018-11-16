Популярний співак висловився про виступи українських артистів в РФ

Фронтмен гурту Ріаnобой і суддя вокального телешоу "Х-фактор" рішуче виступає проти будь-якого цькування і бойкоту тих, хто виступає в Росії.

Дмитро Шуров, фронтмен гурту Ріаnобой і суддя вокального телешоу "Х-фактор" прокоментував гастролі колег-артистів з України до Росії. За словами музиканта, він виступає проти будь-якого цькування.

Про це артист розповів у програмі "Зе Інтерв'юер".

За словами Дмитра Шурова, закон повинен бути один для всіх.

"Якщо нема закону, кожна людина стає перед власним моральним вибором, і має на це повне право", - переконаний артист.

При цьому він рішуче виступає проти будь цькування і бойкоту тих, хто виступає в Росії.

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"Я проти цькування цих людей. Є артисти, яких цькують активно, відкрито. Коли травлять в Україні, це дуже важко. Я проти цього категорично. Я когось можу засуджувати, можу не засуджувати, я знаю обставини, на відміну від простих людей, але я ніколи не буду їх цькувати. Це просто абсурд", - каже співак.

Сам Дмитро Шуров з 2014 року не виступає на території Росії.

"Моя позиція з 2014 року незмінна. Коли почалася війна, ми перестали їздити в Росію, хоча до цього у нас там було все непогано", - розповів музикант.

Відзначимо, що 17 листопада 2018 року в Палаці «Україна», у Києві, відбудеться концерт гурту РіаnоБой, під час якого Дмитро Шуров представить свою нову програму. Також в цей вечір будуть звучати і старі хіти музиканта.

Як повідомляв УНІАН, раніше гурт Ріапобой випустив кліп, знятий на шкільній лінійці.