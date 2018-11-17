Вірменська апостольська церква виступила проти надання томосу Україні

Раніше Польська православна церква заборонила своїм священикам контактувати з представниками Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

Вірменська апостольська церква не визнає надання Україні томосу про автокефалію, заявив католікос всіх вірмен, верховний патріарх Гарегін II.

Про це повідомляє ТАСС.

"Вірменська апостольська церква є прихильницею канонічності. І в цьому відношенні ніколи не може вітати кроки, які спрямовані на поділ, розчленування церкви", – зазначив Гарегін II.

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Нагадаємо, 11 жовтня Синод Константинопольського патріархату ухвалив історичне рішення про скасування акта про тимчасову передачу Московському патріархату Київської митрополії, створенні в Києві стравропігії та визнання канонічними предстоятелів УПЦ КП і УАПЦ, що є важливою віхою на шляху надання автокефалії Української церкви.

За словами предстоятеля УПЦ КП Філарета, томос буде отримано після обрання предстоятеля патріархату на об'єднавчому соборі.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Польська православна церква заборонила своїм священикам контактувати з представниками Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви. Причиною такого рішення у ПАПЦ називають те, що "в минулому було багато зла".

Також проти надання Україні Томосу про автокефалію виступили Росія, Білорусь, Сербська та Антіохійська церкви.