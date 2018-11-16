Польська православна церква заборонила своїм служителям спілкування з Київським патріархатом та УАПЦ

Собор також закликав єпископів вирішити українське питання на зустрічі всіх предстоятелів православних церков.

Польська православна церква заборонила своїм священникам спілкуватися з духівництвом Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

Про це повідомляється на сайті Польської православної церкви.

Читайте такожВселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українців

Зокрема, на Соборі єпископів Польської православної церкви було вирішено заборонити священникам вступати в євхаристійне спілкування з духівництвом УПЦ Київського патріархату та УАПЦ, які, за ствердженням польських єпископів, «у минулому в діях вчинили чимало зла».

Також сказано, що Польська православна церква відстоює позицію необхідності проведення зустрічі усіх глав православних церков, щоби посприяти урегулюванню питання «розділеності православ'я на українській землі».

«Особи, що позбавлені єпископських і священницьких освячень, не можуть бути лідерами у встановленні миру в православній церкві України. Їхні дії спричинять більше непорозумінь», - йдеться у повідомленні.

За інформацією з відкритих джерел, Польська церква отримала томос близько століття тому - в 1925 році. Тоді її автокефалію визнали всі помісні церкви, крім Московського Патріархату, який розірвав спілкування з митрополитом Діонісієм і єпископатом Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

14 листопада колишній прес-секретар предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Георгій Коваленко стверджував, що об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля, відбудеться 22 листопада.