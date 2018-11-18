Суд арештував підозрюваного у смертельному наїзді на прикордонника без права внесення застави

34-річний житель Рахова залишатиметься під вартою упродовж 60 діб.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав запобіжний захід стосовно 34-річного жителя Рахова, який 16 листопада скоїв смертельний наїзд на прикордонника.

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Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції. Підозрюваного заарештовано строком на 60 діб без права внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 16 листопада на Закарпатті чоловік, який може бути причетним до контрабанди, здійснив наїзд автомобілем на начальника відділу прикордонної служби «Ділове» на Закарпатті майора Вадим Березинського. Внаслідок наїзду офіцер-прикордонник був тяжко травмований. До місця події було викликано карету швидкої допомоги, військовослужбовця доставили до реанімаційного відділення, де було здійснено негайне оперативне втручання.

17 листопада прикордонник помер.

Поліція затримала підозрюваного, ним виявився 34-річний житель Рахова. Йому інкриміновано злочинні дії за ст. 348 Кримінального кодeксу ("посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця").