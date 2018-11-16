Наїзд на прикордонника на Закарпатті: Слободян розповів нові подробиці

Потерпілий непритомний, є загроза життю.

Прикордонник, потерпілий внаслідок наїзду автомобіля в Закарпатській області, перебуває в несвідомому стані, є загроза його життю.

Про це в коментарі "112 Україна" повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Стан військовослужбовця вкрай критичний, загроза життю є. Поки лікарі дуже обережні у прогнозах і оцінках. Військовослужбовець без свідомості, у комі. Лікарі не бачать можливості проводити хірургічне втручання", – зазначив Слободян.

Читайте такожНа Закарпатті контрабандист на авто збив прикордонника - військовий у комі

Він додав, що особу людини, яка збила прикордонника, встановили - це один з місцевих жителів, причетний до контрабанди сигарет на цій ділянці; його місцезнаходження встановлюють. Інформації про те, що він залишив територію України, немає.

У прес-службі ДПСУ додали, що дії зловмисника підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області автомобіль на іноземній реєстрації збив українського прикордонника. Автомобіль, яким було скоєно наїзд на прикордонника, затримали, сам водій зник з місця, його особу попередньо вже встановлено.

Зазначається, що у зв'язку з такими діями порушників Державна прикордонна служба України переходить виключно на посилений варіант охорони державного кордону на ділянці, при цьому для збереження життя військовослужбовців персонал відомства в рамках чинного законодавства буде застосовувати зброю.