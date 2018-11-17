На Закарпатті затримали чоловіка, який переїхав прикордонника під час допиту контрабандиста

Після наїзду прикордонник впав у кому, його стан важкий.

Поліція Закарпаття в суботу, 17 листопада, затримала 34-річного жителя Рахова, якого підозрюють у тому, що він в ніч на 16 листопада в селі Ділове збив автомобілем прикордонника, після чого втік з місця події.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Закарпатської області.

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За повідомленням поліції, чоловікові інкримінують замах на життя працівника прикордонної служби, у зв'язку з виконанням ним службових обов’язків з охорони державного кордону. Поліція клопотатиме суд про взяття його під варту.

Нагадаємо, інцидент стався, коли прикордонник допитував і обшукував контрабандиста сигарет після того, як в Румунії затримали інших учасників злочинної групи, до якої він входив. Після аварії прикордонник впав у кому, а водій автомобіля втік, залишивши транспортний засіб на місці події. Прикордонники одразу повідомили, що особу зловмисника попередньо встановили.