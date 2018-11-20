Українці найкраще серед історичних постатей ставляться до Хмельницького – опитування

На другому місці серед симпатій українців є Михайло Грушевський.

Українці серед історичних постатей найкраще ставляться до гетьмана Богдана Хмельницького, свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

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Позитивне ставлення до Хмельницького висловили 73% респондентів. 68% опитаних добре ставляться до історика, голови Центральної ради Української центральної ради Михайла Грушевського.

Згідно з дослідженням, 47% і 43% мають позитивне ставлення до генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва та царя Петра І (негативне 39% та 26% відповідно). До голови Організації українських націоналістів Степана Бандери позитивно ставляться 36% (негативно – 34%), до голови Директорії УНР Симона Петлюри як позитивно, так і негативно ставляться по 30% респондентів.

У групі «Рейтинг» зазначили, що опитування проводили серед 2000 повнолітніх респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю в період з 20 до 29 жовтня. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.