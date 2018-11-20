Більшість експертів вважають, що після Майдану в Україні так і не відбулось «перезавантаження» системи влади – опитування

Також експерти впевнені, що в Україні немає системної боротьби з корупцією, не здійснено деолігархізації політики та економіки та не досягнуто економічного зростання.

Більшість експертів вважають, що після Майдану в Україні так і не відбулось «перезавантаження» системи влади.

Про це йдеться у результатах опитування 80 українських експертів щодо оцінки подій на Майдані, їх наслідків та уроків на майбутнє, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва 12-18 листопада.

Згідно з результатами опитування, 50 експертів вважають, що головною метою Майдану, яка досі не була реалізована, є «перезавантаження» системи влади та оновлення принципів її діяльності, прихід якісно нових еліт та люстрація старих.

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Крім того, 36 експертів впевнені, що в Україні немає системної боротьби з корупцією; 22 експерта вказали, що не здійснено деолігархізації політики та економіки; стільки ж респондентів зауважили, що не покарано представників попереднього режиму за їхні посадові злочини та злочини проти Майдану.

На відсутність реформування правоохоронних органів та судочинства вказали 24 експерти, і 21 експерт відзначив, що в Україні не досягнуто економічного зростання.

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 12-18 листопада 2018 року провів опитування експертів, присвячене оцінці подій на Майдані, їх наслідків та уроків на майбутнє. Для порівняння використовуються результати експертного опитування «Четверта річниця Майдану», яке Фонд «Демократичні ініціативи» проводив 15-18 листопада 2017 року; результати експертного опитування «Третя річниця Майдану», проведеного 11-18 листопада 2016 року; експертного опитування «Друга річниця Майдану», проведеного 15-18 листопада 2015 року, та експертного опитування «Річниця Майдану», проведеного 13-18 листопада 2014 року.