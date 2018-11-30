В Україну не пустили соліста московського Большого театру

Він летів в Одесу на балет "Крик" за романом Олександра Зінов'єва.

Соліста московського Большого театру, заслуженого артиста РФ Андрія Меркурьева, не пустили в Україну. Він летів в Одесу на поставлений ним балет "Крик" за романом Олександра Зінов'єва.

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Про це з посиланням на вдову письменника Ольгу Зинов'єву повідомляє ТАСС.

"Саме в Одесі знаходиться театр опери та балету, де Андрій Меркур'єв поставив балет "Крик" за романом Олександра Зінов'єва "Іди на Голгофу", балет йшов з аншлагом всі чотири роки. Він прилетів, як завжди, щоб підтримати трупу, попрацювати з нею. І в результаті - дали відкоша", - сказала Зінов'єва, зазначивши, що інцидент стався 29 листопада.

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