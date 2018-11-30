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Прикордонники пояснили, за яких умов російських чоловіків 16-60 років можуть пропускати до України

14:17, 30 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація  REUTERS

Проте є низка гуманітарних умов, за яких громадян Росії з цієї групи все-таки можуть пропустити на територію держави.  Їх "Громадському" озвучили у ДПСУ.

Незважаючи на заборону, яку запровадили через воєнний стан, в Україну пускатимуть:

- на похорон;

- у зв’язку з хворобою близьких родичів;

- у разі наявності дипломатичного статусу;

- у разі наявності документів, які дозволяють проживати в Україні.

Чи є це всіма умовами, за яких росіян пускатимуть на територію держави, у Прикордонній службі відповіли неоднозначно.

"У кожному окремому випадку всі рішення ухвалюються на контрольно-пропускних пунктах. Усе це (вирішення, чи пропускати особу – ред.) може бути в індивідуальному порядку", — повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

На запитання про те, чи прикордонники самостійно можуть вирішувати, пропускати людину в Україну чи ні (адже список гуманітарних умов приблизний), Демченко сказав: "У прикордонників є вище керівництво, яке може ухвалювати рішення про пропуск громадян".

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У Прикордонній служби пояснили також процедуру посиленої перевірки на кордонах при в’їзді в Україну. Відтепер прикордонники проводять інтерв’ю з людиною, аби виокремити тих, хто може їхати в Україну для дестабілізації ситуації. Також проводять додаткові перевірки за документами: чи не відвідувала людина Крим чи окупований Донбас, чи їздила вона раніше в Україну та чи не порушувала українське законодавство. Також на кордонах перевірятимуть по всіх наявних базах даних, зокрема, Інтерполу.

Не пустити в Україну можуть тих, хто також не чітко пояснює мету поїздки.

Демченко наголосив, що під заборону можуть потрапити не лише росіяни, а й інші іноземці, які можуть становити загрозу.

За 29 листопада в Україну не пустили 75 росіян. Більшість із них, за словами Демченка, не підтвердили мету поїздки, а інші мали недійсні документи для в’їзду.

Тим, кому відмовили у в’їзді через попереднє відвідування анексованого Криму чи окупованого Донбасу, — видають документи про відмову в перетині кордону та забороняють в’їзд в Україну.

А тим росіянам, яким відмовили у в’їзді з інших причин, видаватимуть документ про відмову у в’їзді, проте ці люди теоретично зможуть приїхати в Україну. 

Як повідомляв УНІАН, Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації віком від 16 до 60 років обмежений в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України. Президент України Петро Порошенко доручив впродовж 24 годин підготувати пропозиції щодо вимоги до реєстрації іноземців, які перетинають кордон України.

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