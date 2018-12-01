У Польщі перебуває близько 2 мільйонів українців - глава МЗС

Також у Польщі навчаються близько 40 тисяч українських студентів.

У Польщі нині перебуває близько 2 мільйонів українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Республіки Польща Яцек Чапутовіч повідомив сьогодні у Києві на 9-му засіданні Українсько-польського форуму партнерства.

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Він наголосив, що між суспільствами обох країн зміцнюються контакти, і зокрема завдяки скасуванню Європейським Союзом візового режиму для українців, що прибувають у Шенгенську зону.

"У 2017 році польські консули видали громадянам України 1 мільйон 200 тисяч віз (національних віз, що дають право на працевлаштування, - УНІАН)", - заявив Чапутовіч.

"Згідно з різними оцінками, в Польщі перебуває майже 2 мільйони українців, які працюють у нас у ключових секторах економіки: будівництві, сільському господарстві, у сфері послуг. Ми цінуємо їхні зусилля і внесок у розвиток нашої держави", - сказав він.

Також Чапутовіч повідомив, що в польських вищих навчальних закладах навчаються близько 40 тисяч студентів з України.

Як повідомляв УНІАН, економіка Польщі може постраждати через втрату працівників з України.