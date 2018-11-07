Rzeczpospolita: Економіка Польщі постраждає через втрату працівників з України

Сусідня країна може втратити до 1,6% від ВВП через втрату українських заробітчан.

Працівники з України зараз латають діри на ринку праці в Польщі. Але невдовзі вони можуть попрощатися з сусідньою країну і рушили далі на Захід.

А все тому, що уряд Німеччини шукає можливість ширше відкрити ринок праці своєї країни для працівників з-за меж Євросоюзу. Впродовж півроку можна буде легально шукати роботу у ФРН, а потім законно працювати.

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Берлін не говорить про це відкрито, але найбільше його цікавлять саме українці, - пише Rzeczpospolita. І нові умови можуть запрацювати вже з початку наступного року.

«Наслідки масового виїзду з Польщі півмільйона українських працівників важко собі уявити», - сказав виданню президент агенції з працевлаштування Personnel Service Томаш Інгльот, чия фірма шукає кадри для польських компаній в Україні.

«Це правда, що Польща для українців ближча через схожість мови і менталітету, але скільки можна платити за більшу лояльність. В Німеччині можна заробити в три-чотири рази більше. І для багатьох цього достатньо, щоб туди їхати. Нажаль в першу чергу виїдуть найкращі спеціалісти в своїх сферах. І це буде дуже боляче», - підтвердив віце-президент Business Centre Club Збігнєв Журек.

На думку експертів Союзу підприємців і працедавців Польщі, сусідня країна стоїть перед реальною проблемою сповільнення економічного зростання, яке може початися через відплив працівників з України в Західну Європу. У вівторок організація представила меморандум під назвою «Втілення чорного сценарію: чи Польща втратить працівників з України на користь Німеччини».

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«З 2016 року закликаємо до створення послідовної міграційної політики, яка б передбачала максимальне спрощення процедури працевлаштування громадян України і інших країн, вихідці з яких вже зараз працюють в Польщі і роблять внесок у зростання ВВП», - сказав секретар Департаменту права і законодавства Союзу підприємців і працедавців Якуб Біньковський.

На його думку, наступним кроком в економічному контексті для вирішення проблеми з нестачею робочих рук має стати створення прозорого механізму отримання дозволу на проживання в Польщі, а потім і отримання громадянства.

Дані національної ради з питань населення Польщі свідчать, що до 2050 року Польща повинна прийняти до 5 мільйонів іммігрантів, щоб зберегти нинішній темп економічного зростання. Але це буде не просто зробити, тому що попит на працівників-іноземців буде зростати й в інших країнах Євросоюзу.

З минулого року українці можуть перебувати на території Євросоюзу без потреби відкривати візи до 90 днів. Згідно з даними Союзу підприємців і працедавців Польщі, за цей час 95 тисяч громадян України перетнули кордони ЄС. Водночас динаміка економічної міграції в Польщу почала спадати. Згідно з даними міністерства сім’ї і праці Польщі, в першому півріччі 2018 року було видано на 13% менше дозволів на працевлаштування іноземцям, ніж роком раніше.

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Директор департаменту права і законодавства Союзу підприємців і працедавців Катажина Нємийська зауважила, що її організація місяцями закликала офіційну Варшаву розробити програму, яка б мотивувала трудових мігрантів з України лишатися в Польщі. Але це насправді робить Німеччина.

«Берлін в рамках швидкої і простої процедури збирається підтверджувати кваліфікацію, здобуту за межами ЄС, а також проводити масштабні рекламні заходи для заохочення влаштуватися на роботу в Німеччині і водночас пропонувати підтримку у вивченні німецької мови», - додала вона.

Видання зауважує, що відплив заробітчан з України сильно вдарить по польському економічному зростанню. Показник скоротиться на 1,6% від ВВП. Це фактично третина від показника зростання за 2017 рік.