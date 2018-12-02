В центрі Одеси підняли прапор ВМС ЗСУ на знак підтримки моряків, захоплених у Керченській протоці

За словами організаторів, прапор буде піднятим біля Одеської мерії, поки полонені моряки не повернутися в Україну.

У центрі Одеси біля будівлі мерії підняли прапор Військово-морських сил Збройних сил України на знак підтримки українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці.

Читайте такожВ Росії запевнили, що лікування українських полонених моряків проходить нормально

Як передає кореспондент УНІАН, акція «Підніми прапор ВМС України на підтримку військовополонених», що відбулася на Думській площі, проведена з ініціативи волонтерів.

Серед її учасників - курсанти, військовослужбовці, представники командування ВМС і духовенства, родичі захоплених моряків.

Прапор ВМС на флагшток підняли курсанти військово-морського навчального закладу.

У заході також взяв участь військовий оркестр.

Як зазначила одна з організаторів акції відомий волонтер Олена Сивак, мета - підтримати українських моряків і привернути увагу громадськості інших країн до порушення міжнародного законодавства. За її словами, прапор буде піднятим біля Одеської мерії, поки полонені моряки не повернутися в Україну.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. У командуванні ВМС відзначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені українці були заарештовані так званим "судом" в Криму, після цього їх перевезли в московські слідчі ізолятори "Лефортово" і "Матроська тиша".