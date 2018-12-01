У центрі Праги вивісили український прапор і нагадали, кому насправді належить Крим (фото)

Акція проведена у зв’язку із новим актом агресії Росії – біля Керченської протоки.

Чеські активісти провели акцію на підтримку України у різних місцях Праги.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс.

Акція проведена у зв’язку із новим актом агресії Росії – біля Керченської протоки. Активісти вивісили український прапор та банер із написом: «Крим – це Україна! Україна – це Європа!».

Флешмоб чеських активістів на підтримку України в різних місцях Праги #CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/haAdOfQYPR — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 1 грудня 2018 р.

Зазначимо, що сьогодні також близько 20 осіб кілька годин, змінюючи один одного, провели поодинокі пікети біля Адміністрації президента РФ із вимогою відпустити полонених українських моряків і припинити війну з Україною.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".