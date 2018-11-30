Захоплених українських моряків доставили в СІЗО "Лефортово" у Москві

Захоплених моряків переодягли у тюремний одяг, "оскільки знаходитися у військовій формі іноземної держави в "Лефортово" заборонено".

До московського СІЗО "Лефортово" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні СІЗО "Матроська тиша".

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Про це повідомила член Громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Когершин Сагієва, яка відвідала українських моряків у "Лефортово", там же їй розповіли про госпіталізацію трьох постраждалих, повідомляє "Дождь".

В ізоляторі уточнили, що захоплених моряків переодягли у тюремний одяг, "оскільки знаходитися у військовій формі іноземної держави в "Лефортово" заборонено".

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. Після обстрілу і штурму російським спецназом в полон потрапили 24 українці, які перебували на судах.

Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" в Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років).