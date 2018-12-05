Військові отримали високі державні нагороди за прояв відваги під час війни на Донбасі

Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня отримав командир механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ підполковник Роман Коренюк та орден «За мужність» ІІІ ступеня одержав офіцер відділу бойової підготовки управління підготовки Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ майор Олексій Лисиченко.

Верховний головнокомандувач Збройних сил, президент Петро Порошенко вручив високі державні нагороди військовослужбовцям, які проявили мужність та відвагу у захисті незалежності та територіальної цілісності України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, церемонія нагородження відбулась під час урочистих заходів з нагоди 27-річниці створення Збройних сил.

За особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено командира механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ підполковника Романа Коренюка.

Підполковник Коренюк брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей з 2014 року. В період 11-12 лютого 2015 року під час проведення операції з утримання населеного пункту Лутугине Донецької області під його керівництвом було успішно виконане бойове завдання: військові успішно зайняли заданий рубіж. Однак внаслідок масованого артилерійського обстрілу з визначених рубежів було виведено особовий склад для збереження озброєння і військової техніки та бойової готовності підрозділу. Під час обстрілу поблизу населеного пункту Дебальцеве Донецької області підполковник Коренюк отримав поранення.

Також у період 22-24 грудня 2016 року, перебуваючи на позиціях поблизу населеного пункту Попасна, під безпосереднім керівництвом офіцера підрозділи батальйону здійснили тактичне покращення положення військ, просунувшись на 1,5-3 км вглиб по фронту. При цьому втрат серед військових не було.

У травні 2018 року військовослужбовці 1-го механізованого батальйону під керівництвом Коренюка зайшли в «сіру зону» та взяли під контроль населений пункт Ленінське, яке й утримують по теперішній час. У серпні 2018 року взято під контроль населений пункт Шуми Донецької області.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня отримав офіцер відділу бойової підготовки управління підготовки Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ майор Олексій Лисиченко.

У період 2014-2017 він брав участь в антитерористичній операції. Командир танкової роти 1-ї окремої танкової бригади майор Лисиченко безпосередньо брав участь в обороні Донецького аеропорту, неодноразово брав участь у танкових боях на території летовища. Виконував завдання зі супроводу колон в аеропорт особисто, евакуйовував особовий склад та підбиту техніку з поля бою.

18 листопада 2014 року Лисиченко особисто організував евакуацію та вихід з поля бою екіпажів та техніки, пошкодженої в результаті попадання снаряду. Внаслідок розриву снаряду Лисиченко отримав мінно-вибухову травму.

Також президент привітав українських воїнів із Днем Збройних сил.

«Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, мирного неба та непохитної віри у нашу перемогу. Перемогу не на умовах капітуляції, до якої нас закликають деякі політикани, в тому числі і всередині країни, а мир на умовах перемоги. І Збройні сили України є надійним гарантом нашої майбутньої перемоги», - сказав він.

Глава держави також особливо відзначив подвиг українських воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну.