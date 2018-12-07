Матері полоненого моряка зі Львівщини виплатять 100 тисяч гривень допомоги

Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив відповідне рішення.

Львівська міська влада виплатить матері полоненого російськими окупантами моряка Андрія Оприска з Львівщини допомогу в розмірі 100 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні, 7 грудня, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про надання одноразової матеріальної допомоги матері полоненого моряка — старшого матроса Військово-морських сил України Андрія Оприска - Ользі Оприско.

Андрій Оприско (1971 року народження) є старшим матросом катера «Нікополь». Родом із c. Надітичі Миколаївського району Львівської області. Там проживає його мати.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада кораблі ФСБ Росії заблокували проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських суднах, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.