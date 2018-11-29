Захоплених українських моряків вивозять з Криму до Москви - адвокат

Скільки моряків вже відправлені за межі окупованого Криму, не уточнюється.

Захоплених у Чорному морі й заарештованих в окупованому Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму до Москви.

Про це Крим.Реалії повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял з посиланням на адвокатів.

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Цю інформацію підтвердив адвокат Джеміль Темішев й Еміне Авамілєва. Повідомляється, що моряків вивозять, ймовірно, в СІЗО Лефортово.

"Моряки вже в Москві. Колеги з "Лефортово" повідомили. Сьогодні через "технічні заходи" "Лефортово" практично була закрита. А ми в Сімферополі не змогли зайти до своїх підзахисних, оскільки з ними нібито проводилися якісь заходи" , - наголосив адвокат Темішев.

Як розповів Наріман Джемлял, поранені моряки, які перебували в Керчі, 29 листопада були вивезені у Сімферополь.

У свою чергу журналіст Антон Наумлюк написав у Facebook з посиланням на Темішева, що "принаймні частину" українських моряків етапували до Москви і вони перебувають в ізоляторі. "Невідомо, скільки етапували і доставили туди поранених", - зазначив він.

Російське інформагентство ТАСС повідомляє, що трьох поранених українських військових, які перебували в керченській міськлікарні, виписали 29 листопада.

Скільки моряків вже відправлені за межі Криму, не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Всі 24 моряки, які перебували на суднах, потрапили у полон.

Троє з них поранені. Серед полонених - двоє працівника СБУ. Усі українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх обвинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).